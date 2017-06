YOUTUBE Nerve: video recensione del film con Emma Roberts

ROMA – Oggi parliamo del film Nerve, pellicola thriller del 2016 (uscita in Italia nel 2017) di Henry Joost ed Ariel Schulman con Emma Roberts, Dave Franco e Juliette Lewis. Il film tratta un tema molto attuale tra i giovani come le sfide da social network. Nerve parla infatti di Vee, una ragazza all’ultimo anno delle superiori che vuole ampliare i suoi orizzonti. Decide così di partecipare ad un provocatorio gioco online in cui devi fare quello che il gioco ti ordina di fare. Il gioco diventa presto un fenomeno globale, ma più il sito si espande, più le sfide diventano pericolose. CLICCA QUI PER LE ALTRE VIDEO RECENSIONI.

Tratto dal romanzo omonimo di Jeanne Ryan del 2012 (in Italia pubblicato ora da Newton Compton), Nerve è un adattamento piuttosto libero e molto meno paranoico e brutale rispetto al testo d’origine. Prima di tutto concentra la vicenda in una sola notte e spinge al massimo l’alchimia tra i due divi protagonisti. Ne viene per lunghi tratti una storia romantica più che un thriller, dove il gioco è quasi solo funzionale ad avvicinare i due.