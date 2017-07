YOUTUBE Spider-Man Homecoming: 4 curiosità sul nuovo capitolo dell’uomo ragno

ROMA – Spider-Man: Homecoming è un film del 2017 diretto e co-scritto da Jon Watts. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, il film è prodotto da Columbia Pictures, Marvel Studios e Pascal Pictures e distribuito da Sony Pictures Releasing. Si tratta del secondo reboot del franchise cinematografico di Spider-Man, e della sedicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. CLICCA QUI PER ALTRI VIDEO DI CURIOSITA’ E RECENSIONI DEI FILM IN USCITA.

Il film è interpretato da Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Zendaya, Donald Glover, Tyne Daly, Marisa Tomei e Robert Downey Jr. In Spider-Man: Homecoming, Peter Parker cerca di trovare un equilibrio tra i suoi impegni scolastici e la lotta al crimine nei panni di Spider-Man. Tornato a New York dopo il suo incontro con gli Avengers, Peter Parker cerca di trovare un equilibrio tra i suoi impegni scolastici e la lotta al crimine nei panni di Spider-Man sotto la tutela del suo nuovo mentore, Tony Stark.

Il film è stato annunciato nel febbraio 2015, dopo che i Marvel Studios e la Sony raggiunsero un accordo per realizzare un nuovo film su Spider-Man ambientato all’interno del Marvel Cinematic Universe. Nel giugno seguente Holland venne annunciato come interprete di Peter Parker / Spider-Man e Watts venne scelto come regista. Il titolo del film venne rivelato nell’aprile 2016. Le riprese principali cominciarono nel giugno 2016 ai Pinewood Atlanta Studios nella Contea di Fayette e si conclusero a inizio ottobre 2016 a New York.

