BARCELLONE – Operazione anti-terrorismo nel centro di Barcellona martedì sera. La stazione della metropolitana vicino alla Sagrada Familia di Gaudì è stata evacuata dopo la segnalazione di un furgone sospetto. Gli artificieri sono entrati in azione.

La polizia catalana ha chiuso le strade Provenca, Rosellò e Sardena attorno alla Sagrada Familia, mentre sono in corso controlli sul furgone sospetto parcheggiato a poca distanza dal tempio di Antoni Gaudi. I negozi della zona sono stati evacuati. Le linee 2 e 5 della metropolitana per precauzione non si fermano più alla stazione della Sagrada Familia.

Secondo quanto rende noto El Pais, che cita fonti ufficiali, la polizia catalana ha raccomandato ai cittadini di non avvicinarsi alla zona recintata. La sicurezza è stata inoltre rafforzata nei luoghi più turistici ed è stata ‘blindata’ la partita di Champions Barcellona-Juventus in corso questa sera al Camp Nou, davanti a circa 90mila spettatori.