AMBURGO – Scontri sono in corso ad Amburgo tra manifestanti anti-G20 e forze dell’ordine che stanno usando anche gli idranti per disperdere le persone. In particolare la polizia sta caricando un gruppo di Black Bloc.

Alla vigilia del summit, infatti, migliaia di manifestanti si sono radunati nella zona nota come “il mercato del pesce” e hanno dato il via al corteo contro i grandi della terra. Lo slogan è “Welcome to Hell”. L’assembramento era complessivamente pacifico, a parte momenti di tensione dovuti al camuffamento di alcuni militanti, cui la polizia ha imposto di levare le maschere. A quel punto sono scoppiati gli scontri.

La città è blindata da 20 mila addetti alla sicurezza, fra cui 15 mila agenti locali, 3.800 federali e 2.500 unità dell’anticrimine. I promotori della proteste hanno contestato i responsabili della sicurezza tedeschi, sostenendo che abbiano demonizzato militanti che intendono manifestare pacificamente. Secondo le stime degli esperti sono 8.000 i manifestanti potenzialmente violenti che dimostreranno contro il G20 di Amburgo anche domani.