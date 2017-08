STOCCOLMA – L’ex ministro delle finanze svedese, Anders Borg, in una sola notte non è riuscito a stare lontano dai guai. Come riportato dal quotidiano svedese Aftnbladet, Borg stava partecipando a una festa sull’isola di Husaro, vicino Stoccolma. Alle 23 però l’ex ministro era già ubriaco e ha deciso bene di mostrare il suo p**e a tutti gli invitati, girovagando tra i tavoli mentre strizzava i genitali degli altri uomini, tutto per scoprire chi ce l’avesse più lungo. Non contento, si è poi scagliato sulle donne, non curante della presenza dei bambini, chiamandole “p*****e” e “troie”.

Il giorno dopo Borg sembrava non ricordare più nulla. Il polverone sollevato a quella festa con 60 persone, tra finanzieri e politici, era però più che evidente. Così ha provato a scusarsi su Facebook: “Nel weekend sono stato a una festa e sono andato in blackout. Non bevo molto, ma negli ultimi mesi sono stato sotto pressione e si è fatta sentire. Mi hanno detto che mi sono comportato in maniera estremamente inappropriata. Voglio chiedere sinceramente scusa ai presenti che ho offeso. Sono molto deluso e mi rammarico del mio comportamento”.