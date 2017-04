PARIGI – Come si temeva, a tre giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali il terrorismo torna a colpire la Francia. Giovedì sera intorno alle 21:45 c’è stata una sparatoria sugli Champs-Élysées a Parigi. Le unità antiterrorismo sono subito intervenute. Due poliziotti sono stati uccisi, mentre uno degli aggressori è stato ammazzato dagli agenti durante lo scontro a fuoco. La polizia francese ha chiesto a tutti di lasciare la zona.

Chiuso il celebre viale parigino per motivi di sicurezza: in corso l’evacuazione dell’area. Un elicottero sorvola la zona a bassa quota. La prefettura cittadina ha lanciato un allerta su Twitter, chiedendo di lasciare la zona. Sul luogo dell’attacco sono arrivate decine di ambulanze e di camionette della polizia, mentre in cielo si sono levati in volo diversi elicotteri.

Secondo quanto scrive Le Figaro, l’assalitore sarebbe sceso da un’auto con un kalashnikov in braccio e avrebbe iniziato a fare fuoco in direzione di una pattuglia di agenti. Prima di colpire i poliziotti l’uomo avrebbe annunciato su Telegram il suo gesto.

La sparatoria è avvenuta all’altezza del locale Le Foquets, mentre andava in onda l’ultimo faccia a faccia tra i candidati alle elezioni. Da Washington sono arrivate anche le condoglianze del presidente americano Donald Trump, che, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, ha parlato di “un fatto terribile. Dobbiamo essere forti e vigili”.

(Foto da Twitter)

WATCH: Video shows heavy police presence on the Champs-Élysées following incident in Paris: … pic.twitter.com/xJhqceHP3A — Derrick Rose WHAS11 (@WHAS11DRose) 20 aprile 2017