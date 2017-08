BARCELLONA – C’è un altro italiano morto nell’attentato di Barcellona, oltre a Bruno Gulotta (che è morto nel tentativo di proteggere i figli): “Ci sono due italiani tra le vittime e tre feriti”, afferma il capo dell’Unità di Crisi della Farnesina Stefano Verrecchia.

“Nessuna conferma ufficiale dalla Farnesina, ma è sicuro che il nostro concittadino è morto”: aveva detto poco prima il sindaco di Legnano, Giambattista Fratus, in una conferenza stampa convocata a Legnano sulla scomparsa a Barcellona di Bruno Gulotta.

“Le istituzioni sono a disposizione della famiglia in questo momento di dolore – ha aggiunto il sindaco Fratus – Ho sentito il presidente della Regione Lombardia Maroni, il quale si è detto a disposizione per ogni necessità. Anche il Comune di Legnano, naturalmente, è a disposizione della famiglia”. Ai giornalisti che gli hanno chieste se sapesse qualcosa di più preciso sulla dinamica dei fatti e sui tempi per il riconoscimento ufficiale, Fratus ha risposto: “C’è la polizia spagnola che sta svolgendo le indagini e sul riconoscimento dipende da tante situazioni in evoluzione”.

Bruno Gulotta sulle Ramblas ha appena fatto in tempo a mettere in salvo i figli prima di essere u****o. Lo detto il titolare della società di Legnano in cui Gulotta lavorava, Pino Bruno. Bruno ha parlato con la moglie di Gulotta, Martina, 28 anni, che gli ha raccontato l’accaduto: “Stavano passeggiando sulle Ramblas con i due figli, Aria, di 7 mesi, nel passeggino, e Alessandro, di 6 anni, che il padre teneva per mano. Il van è arrivato all’improvviso. Tutti d’istinto si sono chinati, come a proteggersi”. Gulotta si è messo davanti ai figli, ed è stato travolto.