Attentato Barcellona, la Farnesina: “Tra le vittime forse italiani”

BARCELLONA – Ci potrebbero essere anche degli italiani tra le vittime dell’attentato di Barcellona. A dirlo è il mistero degli Esteri.

Con migliaia di italiani in questi giorni in Spagna la Farnesina ha reso noto il numero verde 0034934677306 del nostro consolato a Barcellona e in serata fonti della Farnesina fanno sapere che “le verifiche sui connazionali sono ancora in corso ma c’è il rischio di eventuali coinvolgimenti di connazionali tra le vittime dell’attacco a Barcellona”.

“Siamo al lavoro per assistere italiani a Barcellona”, così scrive il ministro degli Esteri Angelino Alfano, mentre il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha convocato una riunione straordinaria del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (Casa) per domani alle 11 al Viminale, con i vertici delle forze di polizia e dei servizi di intelligence.