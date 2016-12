Attentato Berlino, Lukasz Urban e il kebab prima di morire

ROMA – Governo Gentiloni al via e molti, più o meno apertamente, si compiacciono all’idea possa essere un governo lungo nel tempo, un governo che dura. Coloro che lo fanno, e sono tanti, si compiacciono della loro rovina. Ignorano, non vedono, non capiscono che più presto si vota meno M5S vince. E ovviamente viceversa.