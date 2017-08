CAMBRILS – Ad ammazzare quattro dei cinque terroristi dell’attacco a Cambrils, a sud di Barcellona, è stato un singolo poliziotto. A renderlo noto è stata la polizia catalana. Intanto si scopre che la cellula terroristica che ha colpito sulla Rambla e a Cambrils preparava “da tempo” gli attentati. A dirlo è il comandante della polizia catalana Josep Lluis Trapero. Il comandante aggiunge che l’esplosione della casa di Alcanar avvenuta mercoledì ha fatto cambiare i piani al gruppo che ha deciso di compiere degli attacchi in forma “più rudimentale”.

Trapero non ha escluso che il conducente del furgone killer sulla Rambla possa essere stato u****o la notte scorsa dalla polizia a Cambrils. Trapero ha detto però di non poterlo confermare, e ha inoltre affermato che per il momento il conducente non è stato formalmente identificato. Secondo i media, potrebbe essere Mousa Oukabir, 17 anni, considerato tuttora in fuga. Per ora tre dei cinque terroristi uccisi a Cambrils sono stati identificati.