LONDRA – L’Isis ha rivendicato la bomba nella metropolitana di Londra attraverso l’agenzia Amaq, organo di propaganda dello Stato islamico, riferisce Site. Il livello di allerta terroristico in Gran Bretagna è stato innalzato da “grave” a “critico”, indicando che un nuovo attacco potrebbe essere imminente dopo l’esplosione sulla metropolitana a Parsons Green. Lo ha detto il premier britannico Theresa May, che ha annunciato il dispiegamento di militari al fianco e in sostituzione della polizia nel pattugliamento di luoghi sensibili del Paese nell’ambito dell’operazione Tempora: una misura già pianificata da tempo ed entrata in vigore venerdì sera parallelamente alla decisione di elevare il livello di allerta.

L’attentato terroristico alla metropolitana della capitale britannica ha fatto 29 feriti, nessuno dei quali in pericolo grazie solo al provvidenziale innesco anticipato del timer assemblato alla bell’e meglio con la sostanza esplosiva, una batteria e qualche luminaria natalizia in un secchio racchiuso poi in un bustone da supermercato low cost.

La vicenda (seguita da una caccia all’uomo protrattasi per ore, ma anche da un singolare botta e risposta polemico fra Donald Trump e Theresa May, chiuso in serata da una telefonata di riconciliazione) si è consumata venerdì mattina, nel quartiere residenziale di Fulham, su un convoglio carico di pendolari, di studenti, di gente che andava al lavoro come ogni giorno. A due passi dallo stadio del Chelsea, che ha annunciato misure extra di sicurezza in vista del big match contro l’Arsenal domenica.

A essere presa di mira, la linea verde (District Line), all’altezza della stazione di Parsons Green. I testimoni, fra cui l’italiana Roberta Amuso, hanno raccontato d’una fiammata, quindi del fumo, della sensazione da topi in trappola. Non tutti hanno udito con chiarezza il boato, segno di una deflagrazione probabilmente solo parziale del marchingegno, come confermato in seguito da Scotland Yard.

Tutti si sono ritrovati nella calca quando all’apertura delle porte è scattato l’inevitabile fuggi fuggi: “Chi inciampava e cadeva per terra veniva calpestato. Sono stati attimi di vera paura”.

Alla fine la conta dei feriti e dei contusi si è assestata quasi a quota trenta: i passeggeri più vicini al secchio esplosivo sono rimasti ustionati, con bruciature al volto non gravi; altri hanno riportato traumi nel pigia pigia. Una ventina erano ancora ricoverati a fine giornata, per lo più nel non lontano Chelsea and Westminster Hospital.

Le indagini sono state affidate immediatamente all’antiterrorismo, mentre le strade di solito quiete di Fulham si riempivano di pattuglie di polizia e mezzi di soccorso, e un secondo pacco ‘a rischio’ veniva distrutto dagli artificieri.

Il perimetro di Parsons Green è rimasto transennato per l’intera giornata, con diverse stazioni chiuse. Mentre vari edifici venivano evacuati, in un quartiere abitato da molti italiani, come pure da persone di Paesi musulmani: in strada gli uni e gli altri a condividere oggi le angosce del momento e a domandarsi perché.

Un individuo sospetto è stato frattanto identificato, secondo SkyNews, grazie alle immagini di alcune delle telecamere a circuito chiuso disseminate per Londra sin dal 2005, anno dell’ondata di attentati più sanguinosi contro ‘tube’ e bus.

Nelle stesse ore la premier Theresa May ha convocato il comitato di emergenza Cobra, che non ha elevato l’allarme al livello massimo (‘critico’) come dopo la strage alla Manchester Arena di maggio, limitandosi a ordinare un rafforzamento dei dispositivi di sicurezza e confermare lo stato di allerta a ‘severo’: il secondo gradino nella scala del pericolo, in vigore già dopo gli attacchi recenti compiuti a Westminster e a London Bridge. La premier ha parlato comunque di un’azione “vile”, pianificata per causare “gravi danni” a dispetto dell’armamentario artigianale.

“Londra condanna gli odiosi individui che usano il terrorismo per distruggere il nostro modo di vivere… e, come ha dimostrato più volte, non si farà mai intimidire e sconfiggere”, le ha fatto eco in spirito di solidarietà nazionale il sindaco laburista della capitale, Sadiq Khan, confermando la caccia all’uomo in corso, senza precisare il numero dei ricercati. Non è mancato peraltro uno stizzito scambio di battute a cavallo dell’oceano con Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti si era fatto vivo con uno dei suoi tweet per deplorare l’accesso facile degli estremisti a internet, ma anche spronare Scotland Yard a essere “più reattiva” contro “malati e dementi”. Parole a cui la polizia del Regno ha opposto un infastidito ‘no comment’ e che, invece, May non ha esitato stavolta a bacchettare in pubblico: “Fare speculazioni con le indagini in corso – ha tagliato corto rivolta all’alleato Donald – non aiuta nessuno”.