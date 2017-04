PARIGI – Il poliziotto ucciso nell’attentato del 20 aprile faceva parte di Flag, un’associazione Lgbt della polizia e della gendarmeria. Xavier Jugele, l’agente che avrebbe compiuto 38 anni il prossimo 4 maggio, era uscito dalla scuola di polizia nel 2011 ed è stato ucciso nella sparatoria sugli Champs-Elysèes dall’attentatore Karim Cheurfi.

L’agente era omosessuale, aveva un compagno ed era considerata una persona molto discreta e molto impegnata nell’associazione. La mattina di venerdì 21 aprile, alle 10.30, dei poliziotti hanno deposto dei fiori al numero 102 dell’avenue degli Champs-Elysées dove Jugele è stato ucciso.

L’attentatore degli Champs-Elysees era stato arrestato lo scorso febbraio per avere minacciato la polizia ed era poi stato rilasciato per mancanza di prove: lo hanno reso noto all’agenzia di stampa Ap due funzionari francesi. Karim Cheurfi, questa la sua vera identità, francese di 39 anni, era pregiudicato e schedato come a rischio radicalizzazione.

Secondo Le Parisien avrebbe disertato gli appuntamenti stabiliti dal suo regime di controllo giudiziario.Già 15 anni fa era stato condannato per tentato omicidio di un agente, quindi per aver assalito una guardia in carcere. Era nato nella periferia di Parigi.