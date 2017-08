BARCELLONA – “Perché il giorno dell‘attentato a Barcellona i venditori ambulanti non erano sulla Rambla? Erano in sciopero o sapevano qualcosa?”: forse a qualcuno di voi sarà capitato di leggere questo post sui social network, insieme ad una foto che mostra la nota strada della città catalana con i venditori ambulanti maghrebini e africani. Ma si tratta di una bufala.

Il post è stato pubblicato da “España libre información”, che si definisce una “pagina di informazione e attualità” (cosa diversa da un giornale). Questa pagina, seguita da circa duemila persone, è collegata al blog “Noticiario Libre”.

Il post è stato ripreso, tra gli altri, anche dalla cantante Rita Pavone, che ha twittato: “…i ” vuò cumprà “che riempiono i loro teli di merci sul suolo delle Ramblas? Pare che proprio non ci fossero giovedì. Sciopero o sapevano?”.

Accuse molto dure che sono state prese non proprio bene dai follower della cantante, accusata di diffondere una bufala. Al che la stessa Pavone ha replicato: “Se un quotidiano riporta una notizia smentendola, vuol dire che quella notizia è stata riportata su molti altri quotidiani. Is that clear ?”, anche se in realtà nessun quotidiano ha data per vera questa “notizia”.

Ma al di là delle polemiche, i venditori ambulanti c’erano oppure no quel giorno sulla Rambla? Spiega Michela Rovelli sul Corriere della Sera: