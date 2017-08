BARCELLONA – Un filmato inedito pubblicato da El Pais, registrato dalle videocamere di sorveglianza di un negozio di Barcellona, mostra il momento in cui il furgone guidato dal terrorista Younes Abouyaaqou sfreccia sulla Rambla.

Il veicolo si intravede solo per pochi istanti, sufficienti per intuire l’elevata velocità e per osservare come alcuni passanti si siano salvati per un soffio. Sono state meno fortunate le persone che Younes è riuscito a investire: 13 le persone uccise e decine i feriti dell’attentato avvenuto lo scorso 17 agosto.