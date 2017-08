MADRID – “Volevamo colpire la Sagrada Familia”. Mohamed Houli Chemal, 21 anni, uno dei quattro presunti terroristi della cellula di Ripoll detenuti per l’attentato alla Rambla di Barcellona del 17 agosto, ha confermato davanti a un giudice a Madrid che i piani iniziali del gruppo prevedevano un attentato più vasto, con esplosivi, a Barcellona.

Interrogato da un giudice della Audiencia Nacional, Houli Chemal ha confermato che il primo obiettivo del gruppo di Ripoll era di colpire con un grande attentato con esplosivi la Sagrada Familia e altri monumenti.

Houli Chemal, rimasto gravemente ferito mercoledì notte nell’esplosione del covo della cellula a Alcanar, è stato il primo dei quattro ad essere interrogato. Secondo i media spagnoli ha risposto a tutte le domande del giudice.

Nel frattempo la polizia marocchina ha arrestato un cugino di due dei fratelli presunti terroristi Mousa e Driss Oukabir, coinvolti negli attentati di Barcellona e Cambrils, il primo morto, il secondo in arresto. L’uomo, ufficialmente residente a Ripoll, in Catalogna, ma che in realtà vivrebbe a Nador in Marocco, è stato arrestato per apologia del terrorismo. Secondo Efe due persone sono state per ora arrestate in Marocco per possibili collegamenti con la cellula di Ripoll.

E le ultime notizie riguardano anche l‘imam di Ripoll, il marocchino Abdelbaki El Satty, indottrinatore e leader della cellula responsabile degli attentati in Spagna. L’uomo, infatti, avrebbe dovuto essere espulso nel 2015 all’uscita dal carcere, dove aveva scontato una condanna a 4 anni per traffico di droga. Un tribunale spagnolo aveva però accolto il suo ricorso contro l’ordine di espulsione e l’uomo è rimasto in Spagna.