BRUXELLES – Alfred Gadenne, 71 anni, sindaco di Mouscron, in Belgio, è stato trovato s******o nel cimitero vicino alla sua abitazione e potrebbe essere stato ucciso per vendetta da Nathan Duponcheel, 18 anni.

Il giovane, che si è consegnato spontaneamente alla polizia ed è stato arrestato, incolpava Gadenne per la perdita del lavoro del padre e del suo successivo suicidio nel 2015. Il corpo del sindaco di Mouscron, cittadina al confine con la Francia, è stato scoperto dalla moglie del sindaco nel cimitero di Luingne, di cui Gadenne era custode. La notte in cui è stato ucciso era tornato proprio per chiudere il sito, ma è stato sorpreso dall’assassino.

Il padre di Duponcheel, Olivier, era stato licenziato e da quel momento sembra soffrisse di depressione, tanto da essersi suicidato a 50 anni. Il quotidiano locale Sudpresser riferisce che Duponcheel aveva accusato le autorità per la morte del padre e che si sarebbe “vendicato” probabilmente del sindaco.