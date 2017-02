Brexit. Commissione Ue, Gb dovrà rispettare impegni finanziari

BELGIO, BRUXELLES – “Durante la sua permanenza nell’Ue la Gran Bretagna ha assunto e probabilmente assumerà impegni finanziari e questi andranno rispettati in pieno”. E’ quanto sostiene il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas.

“Questo sarà uno degli elementi essenziali del negoziato – ha detto -. Gli impegni sono stati presi insieme agli altri, e se non saranno rispettati saranno gli altri 27 a dover pagare il conto”.

”E’ come andare al pub con 27 amici e ordinare un giro di birra. Dopo non puoi andartene mentre la festa continua”. Schinas non è entrato nei dettagli finanziari di un possibile accordo. “Ancora non si parla di numeri”, ha detto.