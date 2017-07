GB, LONDRA – Due anni di negoziati al massimo per la Brexit, da chiudere possibilmente entro il marzo 2019, e comunque prima di elezioni politiche in Gran Bretagna. Lo afferma Liam Fox, un euroscettico, attualmente ministro per il commercio con l’estero.

Fox lo ha detto oggi all’Andrew Marr Show della Bbc. Il ministro si trova attualmente negli Stati Uniti, per una serie di colloqui sulle future relazioni commerciali tra Gb e Usa.