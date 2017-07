Brexit. Scozia chiede a Londra tutela per industria whisky

GB, LONDRA -La Scozia ha chiesto che il suo scotch venga regolamentato nella legislazione del Regno Unito, per proteggere l’industria del whisky dopo la Brexit. Il segretario all’economia scozzese Keith Brown, in particolare, ha formalizzato una richiesta a Londra per una forte tutela legislativa di un’industria che vale intorno ai quattro miliardi di sterline in export.

Attualmente, l’Unione europea protegge il whisky rispetto alle vendite di prodotti di standard inferiore, ma la legge comunitaria non si applicherà più al termine dei negoziati, nel 2019. Brown si è espresso all’indomani della visita negli Stati Uniti del segretario al commercio Internazionale britannico Liam Fox.

In quell’occasione, ha spiegato il ministro scozzese, gli americani hanno chiesto un alleggerimento nella definizione dello standard del whisky per aprire il mercato ad altri prodotti.