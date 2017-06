Brexit. Ue, ”Analizzeremo ogni riga e punto proposta Gb”

BELGIO, BRUXELLES – Quella della Gran Bretagna sulle garanzie per i cittadini, per la Brexit, “è una proposta di 20 pagine e 59 punti specifici. Per noi conta ogni riga”, e per questo la stiamo analizzando con attenzione “perché parliamo delle vite di 3,5 milioni di persone e non può essere fatto alla leggera”.

Così Margaritis Schinas, portavoce della Commissione Ue. Dopo la valutazione, il capo negoziatore Michel Barnier aggiornerà il collegio dei commissari, il 12 luglio, prima del nuovo round negoziale con la Gran Bretagna, il 17 luglio.