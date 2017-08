MILANO – A dieci giorni dall’attentato di Barcellona che fece 16 morti parla Martina Sacchi, 27 anni, compagna di Bruno Gulotta, il giovane padre di Legnano ucciso sulla Rambla quel 17 agosto.

Martina ha affidato agli amici e colleghi di Bruno la sua testimonianza sugli ultimi istanti di vita del compagno. Sul sito di Tom’s Hardware, la società dove Gulotta lavorava, è stata pubblicata oggi la sua testimonianza.

“Passeggiavamo sulla Rambla, Bruno teneva per mano Alessandro e io spingevo il passeggino con dentro Aria – ha raccontato Martina – eravamo lì da qualche minuto quando ho sentito tante urla e mi sono voltata. Ho visto il furgone che puntava su di noi. È stato un attimo. Davanti eravamo bloccati da un palo e un albero, ci siamo messi a correre. Bruno ha spinto Alessandro verso di me e io l’ho afferrato. Il furgone ha sfiorato me e Alessandro e ha preso Bruno in pieno. L’ho visto per terra. Mi sono chinata su di lui e ho gridato, ho chiesto aiuto, era vivo. Gli ho detto ‘amore ti prego non mi lasciare’, mi è sembrato di vedere un guizzo nei suoi occhi. Penso che mi abbia sentito. Poi sono arrivati i poliziotti con le armi in pugno, mi hanno portato via di forza, dicevano che i terroristi erano ancora lì. Intanto i medici tentavano la rianimazione”.