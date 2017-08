LONDRA – Sette preti cattolici entrano in un bar di Cardiff e vengono cacciati dallo staff che pensava volessero festeggiare un addio al celibato tra uomini, in cui spesso s’indossano dei costumi. Il comico episodio ha per protagonisti i seminaristi che erano usciti per celebrare l’ordinazione di un loro collega e si erano recati a The City Arms nel centro di Cardiff, dove le pinte includono la birra locale Rev James.

Il gruppo, in cui era incluso il reverendo Robert James, si è inconsapevolmente inimicato un barman, stanco delle baldorie degli addii al celibato da parte di uomini o che indossano dei costumi, scrive il Daily Mail. Padre Michael Doyle, un amico del gruppo che studiava accanto a loro fino alla recente ordinazione, ha detto:

“All’arrivo, il barista ci ha informati che il bar proibiva l’ingresso a gruppi vestiti in modo fantasioso. I seminaristi pensavano che fosse una barzelletta fino a quando non si sono resi conto che in realtà stava dicendo sul serio”.

Hanno insistito di essere seminaristi e che due di loro di recente erano stati ordinati diaconi. Mentre si dirigevano verso la porta, un assistente manager si è avvicinato per controllare i loro documenti. Ha chiesto scusa, offerto una bibita e il gruppo ha deciso di rimanere scatenando l’applauso dei presenti.