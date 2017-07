LONDRA – “E se fosse stato vostro figlio?”. Il grido di disperazione della mamma del piccolo Charlie Gard arriva puntuale in tribunale, quella maledetta aula dove da mesi si decide la sorte del suo bambino. Connie Yates e il marito Chris Gard non sanno ancora dove morirà il piccolo Charlie, l’accordo tra genitori e ospedale non è arrivato nemmeno per questo 27 luglio, ultimatum fissato dal giudice che segue il caso. Ora il piccolo potrebbe essere trasferito in un hospice, il cui nome e indirizzo rimarranno segreti.

Alle 12 di questo giovedì l’ultimatum fissato dall’Alta Corte di Londra è scaduto, ma il destino di Charlie rimane sospeso e non è ancora noto se il Great Ormond Street Hospital e i genitori del piccolo abbiano raggiunto un accordo per una soluzione che mantenga in vita il piccolo ancora per qualche giorno in un hospice, un centro assistito per malati terminali, che consenta alla coppia di trascorrere un po’ di tempo “in tranquillità” con il bimbo, prima che venga staccata la spina del respiratore che lo tiene in vita.

L’ospedale continuerebbe ad opporsi, perché “impraticabile”, alla soluzione voluta dai genitori, malgrado ieri un medico specializzato e anche alcuni infermieri dello stesso ospedale londinese si siano offerti per assistere il piccolo privatamente, in un hospice.

L’ultimatum annunciato il 26 luglio scadeva alle 12 ora di Londra (le 13 italiane) e, in assenza di un soluzione concordata fra famiglia e ospedale, prevedeva il trasferimento d’autorità di Charlie in un hospice, il cui nome e indirizzo avrebbe dovuto restare segreti, e dove verrebbe privato quasi subito del respiratore. Ma stamani in aula all’Alta Corte, davanti al giudice Nicholas Francis, a quanto scrivono vari media britannici, l’indecisione non è sembrata sbloccarsi. Mettendo a dura prova la madre Connie, che a un certo punto è sbottata e, prendendosela con legali e vertici dell’ospedale, ha gridato con la voce rotta dal pianto: