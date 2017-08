LONDRA – La modella inglese Chloe Ayling racconta al programma televisivo britannico This Morning le ore disperate del suo rapimento in Italia. La modella, attirata su un finto set cinematografico a Milano, è stata drogata, sequestrata e messa in vendita online a fini s******i con base d’asta a 300mila euro

Tra i rapitori un polacco 30enne, lo stesso che l’ha liberata ed è stato arrestato. Durante il programma la modella si commuove ricordando quei drammatici momenti: “Ormai speravo in una morte indolore”.