David, 73 anni, malato di Alzheimer e 2 tumori al cervello: polizia lo stordisce col taser

LONDRA – A 73 anni, malato di Alzheimer e con 2 tumori al cervello, la polizia lo stordisce con il taser perché “armato” di un coltello da burro. David Litherland, ricoverato a The Gables, una casa di cura a Sutton Coldfield, West Midlands, dopo aver pranzato era agitato. Lo staff ha chiamato un’ambulanza per timore che il 73enne malato di Alzheimer in stadio avanzato ma senza alcun precedente violento, potesse aggredire.

La centrale dell’ambulanza ha poi raccontato alla polizia, che hanno impiegato il taser senza conoscere i problemi di salute di David. La moglie Theresa, sposata con David da 40 anni, quando è arrivata alla casa di cura, è rimasta scioccata. “Non era pericoloso, solo agitato. Sanno che porta sempre le posate in tasca e stavolta non era diverso”.

“David, a causa dell’Alzheimer, non aveva capito cosa fosse accaduto, dopo ha pensato che gli sia andata bene ma è ancora in ospedale”, dice la moglie. David, nonno dieci volte e due bisnonno, è stato ricoverato in ospedale dopo aver battuto la testa, mentre un poliziotto cercava di scaricare 50 mila volt sul suo torace.

La moglie racconta che gli agenti hanno chiesto per tre volte a David di tenere le mani fuori dalla tasca; quando lo ha fatto ha mostrato il coltello da burro e il poliziotto ha sparato col taser. “È comunque colpa del personale: hanno sospeso il suo farmaco proprio quando stava andando benissimo. Ora stiamo cercando un’altra casa di cura”.

La polizia sostiene che gli agenti hanno visto David aggressivo e in possesso di un coltello. “Quando si avvicinavano, li minacciava. Hanno impiegato il taser per immobilizzarlo”. Il proprietario della casa di cura, Sarj Bisla, ha detto:”Abbiamo chiamato l’ambulanza, raccontato della malattia di David e che aveva un coltello. Devono aver informato la polizia ma gli agenti erano all’oscuro della patologia del paziente”.