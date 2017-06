Donna incinta ha rapporto col marito, prova piacere e... resta paralizzata

LONDRA – Un orgasmo l’ha paralizzata, provocandole un’emorragia cerebrale. Lucinda Allen è ora costretta a muoversi con una sedia a rotelle. La donna inglese, 43 anni, era incinta di sei mesi quando 5 anni fa fu colpita da un tremendo mal di testa dopo aver fatto s***o con il marito.

Come riporta il Mirror, fu portata d’urgenza in ospedale dove i medici optarono per il coma farmacologico indotto e le praticarono una craniotomia per alleviare la pressione sul cervello. Sei giorni dopo, al suo risveglio la donna era paralizzata in tutto il lato sinistro del suo corpo e da quel giorno vive su una carrozzina. Tre mesi dopo, era il novembre del 2012, ha dato alla luce sua figlia.

“Nessuno parla mai del mal di testa post-orgasmo” dice la donna al giornale britannico. “È comprensibile. Ma voglio fare in modo che la gente sia consapevole del fatto che possa essere un segno di avvertimento. Questa cosa mi ha fatto perdere molto: la mia carriera e degli altri figli, dei fratellini che mia figlia avrebbe potuto avere”.

Lucinda ha avuto cinque ictus totali: secondo i medici sarebbero stati causati da una anomalia congenita di un vaso sanguigno che le causava quelle forti emicranie post-orgasmo. Alcuni neurologi credono che questa patologia (Headache Associated with Sexual Activity) può essere causata dall’aumento della pressione durante gli sforzi causati dal s***o.