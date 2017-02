Droga. Francia, sequestrata mezza tonnellata di marijuana

FRANCIA, PARIGI – Mezza tonnellata di marijuana è stata sequestrata dalla polizia francese dopo il controllo di un camion frigorifero sull’autostrada A10 nei pressi di Fresnay-l’Evêque, nel dipartimento francese ell’Eure-et-Loire, per un valore di 3,5 milioni di euro.

Il camion immatricolato in Marocco conteneva, in particolare, 551 kg di resina di cannabis e 28 kg di erba di cannabis. L’autista si era spacciato per un venditore di pistacchi ma il controllo minuzioso del veicolo ha consentito la scoperta. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga, come anche 9.000 euro, la merce e il Tir. L’autista e il passeggero sono in commissariato ad Orléans.