Eleonora Forenza: europarlamentare italiana fermata dalla polizia tedesca al G20

BARI – “Sono stata fermata dalla polizia di Amburgo insieme ad altri compagni, perquisita e documenti sequestrati. Siamo ancora trattenuti”. Lo scrive sul suo profilo Facebook l’europarlamentare Eleonora Forenza (Sinistra Europea). In diversi post pubblicati sul social network, Forenza spiega che sono 15 gli italiani fermati ai quali sarebbero stati sequestrati documenti dagli agenti tedeschi, “compreso – scrive – il mio tesserino parlamentare”.

In alcune foto e in un video mostra le immagini dell’intervento della Polizia e commenta: “Siamo ancora in stato di fermo. Motivazione: siamo italiani. Ormai siamo ad un punto in cui vestirsi di scuro rappresenta una sorta di reato”. L’europarlamentare italiana aderisce in questi giorni alle iniziative di protesta contro il G20 in corso ad Amburgo. Venerdì aveva postato su Facebook le immagini di un corteo con l’hashtag #stopg20, commentando le foto con la scritta “blocchiamo i flussi del capitale”.

“Vado per manifestare contro il vertice – aveva detto nei giorni scorsi – insieme a tante compagne e compagni da tutto il mondo e per vigilare da parlamentare europea contro il dispositivo globale di repressione del dissenso, già in atto in questi giorni ad Amburgo”.