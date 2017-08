LONDRA – Pensionata inglese di 88 anni viene picchiata selvaggiamente da un 35enne che si era furtivamente introdotto nella sua abitazione chiedendole del denaro. L’anziana donna, dopo la fuga del malvivente, camminando a carponi è riuscita a raggiungere la casa del vicino per chiedere aiuto e chiamare la polizia.

La pensionata, come tutte le sere stava tranquillamente dormendo nel letto, nella sua casa a Chorley, Lancashire, quando improvvisamente è stata svegliata da un uomo che le chiedeva dei soldi. L’ha trascinata fuori dal letto e picchiata selvaggiamente, poi ha saccheggiato l’abitazione ed è scappato.

La polizia ha arrestato il 35enne di Chorley per furto aggravato, grazie alle tante persone che hanno risposto all’appello per fornire informazioni utili al caso. L’anziana donna ora è ricoverata al Wigan Ospital, dove viene curata e non è in pericolo di vita.