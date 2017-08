SUNDERLAND – Il frigorifero ha salvato la vita a Susan Shepherd, 40 anni: dopo un’esplosione a causa di una fuga di gas in strada che ha raso al suolo la casa, l’elettrodomestico è caduto sopra la donna proteggendola. Quando è stata estratta dalla macerie nell’abitazione era ancora confusa e disorientata; la donna è stata ricoverata in ospedale, in terapia intensiva, in condizioni “gravi ma stabili”.

L’abitazione della Shepherd si trova in Inghilterra a Ryhope vicino Sunderland. Il suo valore è di 90.000 sterline circa. La casa ora è stata distrutta e l’esplosione è avvenuta in cucina, dopo che la donna ha aperto la porta del frigorifero. “La caduta del frigo è stata provvidenziale poiché le ha salvato la vita. Ha ustioni sulla schiena, sul viso, sulle braccia e una ferita all’anca ma le è andata bene”, ha affermato la sorella.

Fortunatamente, al momento dell’esplosione, causata da una perdita di gas in strada, i tre figli della Shepherd non erano in casa. “Da quando la cooperativa edilizia Gentoo ha cambiato le condotte del gas, ci sono state tre fughe ed è un fatto grave. Ci stiamo chiedendo quando sarà la prossima” ha affermato un vicino preoccupato.