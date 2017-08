LONDRA – I residenti di Royal Tunbridge Wells, tranquilla cittadina del Kent, sono rimasti sconvolti dall’arrivo di 500 scambisti che, dal 18 agosto (e fino al 20) stanno animando il Flamefest, tre giorni all’aperto nel bosco di sessioni sadomaso e “un’area giochi per adulti”.

Il prezzo è di 100 sterline per chi ha una propria tenda o di 300 per una di lusso. I partecipanti che aderiscono al Flamefest, sono esortati a “esplorare il dolore, sperimentare piacere e realizzare le loro fantasie”.

Tra gli altri eventi, previste “lezioni di kink” (asfissia e*****a) e “un’area di visione per gli adulti” per gli esibizionisti che vogliono mostrare i loro talenti. Gli organizzatori dicono che la “filosofia” del festival è quella di “riunire le comunità, in particolare i kinksters e i ravers”, scrive il Daily Mail.

Helen Smedley, che gestisce gli eventi, assicura che il pubblico non assiste a “s***o all’aperto” in quanto i partecipanti hanno “posti sicuri” dove andare a sbizzarrirsi. Il sito aggiunge: “Le attività di s***o, nudità e BDSM (bondage, dominio e sottomissione, sadomasochismo) sono limitate alla tenda dei giochi per adulti”.Tuttavia gli abitanti di Royal Tunbridge Wells hanno espresso il loro disgusto nei confronti del Flamefest e l’assessore al lavoro, Dianne Hill, ha dichiarato di aver ricevuto numerose denunce.”Le persone sono preoccupate per il chiasso e non è certo il posto adatto per questo tipo di festival”.