Francia, 2 terroristi fermati: volevano attentato durante campagna presidenziale

PARIGI – Volevano colpire uno dei candidati alle prossime elezioni presidenziali francesi. Due presunti terroristi sospettati di preparare attentati durante la campagna presidenziale francese sono stati fermati nella mattinata di martedì a Marsiglia: è quanto riferiscono fonti citate da BFM-TV. “L’attacco era imminente”, aggiungono le fonti.

“I due uomini fermati a Marsiglia volevano colpire un candidato all’elezione presidenziale. Gli inquirenti hanno scoperto un video in cui i due sospetti prestavano giuramento all’Isis”: è quanto scrive Le Parisien online. Nel video viene filmata, tra l’altro, la prima pagina di un giornale con la foto del candidato Francois Fillon. I due non erano originari di Marsiglia ma avevano affittato una casa nella grande città francese affacciata sul mediterraneo.

Gli arresti sono scattati tra le dieci e le undici, nel terzo arrondissement di Marsiglia. I due individui, due francesi già noti agli 007 per la loro radicalizzazione sono nati rispettivamente nel 1987 e nel 1993. Volevano perpetrare “azioni violente” alla vigilia del voto, ha aggiunto il ministro, parlando di un attacco “certo” e “imminente”. “La nostra è una lotta senza tregua contro il terrorismo”. “Facciamo di tutto per garantire la sicurezza di questo evento cruciale per la nostra democrazia e la nostra repubblica. Per garantire la sicurezza dei candidati, dei loro uffici, dei raduni elettorali e dei comizi”, ha concluso.