Francia, esplosione nella centrale nucleare di Flamanville: “Nessun rischio”

PARIGI – Cessato allarme a Flamanville, nel nord della Francia, dopo l’esplosione e successivo incendio verificatisi in mattinata, 9 febbraio, nella centrale nucleare di Edf (Électricité de France), compagnia prima produttrice e fornitrice di energia nel Paese.

Edf fa sapere che l’incendio si è originato alle ore 8.40 locali, nell’impianto del reattore 1 in una zona “non nucleare”. Il reattore è stato spento per precauzione. La compagnia aggiunge che l’incendio è sotto controllo, non vi sono vittime e non esiste alcun rischio di contaminazione ambientale. A seguire, la locale prefettura ha dichiarato “conclusa” l’emergenza.

Confermate, dunque, le rassicurazioni precedentemente diffuse da Olivier Marmion, direttore di gabinetto della prefettura della Manica, che aveva parlato di “cinque persone lievemente intossicate” ma nessun ferito in modo grave.

I vigili del fuoco accorsi all’impianto hanno invece riferito la segnalazione di un’esplosione e di un incendio “nel cuore” della centrale, forse causato da un corto circuito in sala macchine, ma fuori dalla zona dove si trovano i reattori. Anche secondo le autorità non c’è dunque alcun rischio atomico o di contaminazione.