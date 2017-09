PARIGI – Due uomini sono stati arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Maelys de Araujo, la bambina di 9 anni sparita domenica 27 agosto durante una festa di nozze a Pont-de-Beauvoisin, nel dipartimento dell’Isère, in Francia. Si tratta di due giovani di 34 anni, amici dello sposo. Uno di loro avrebbe precedenti penali.

Conosciuto dalle forze dell’ordine per alcuni reati minori, il sospetto era già stato sentito dagli inquirenti insieme agli altri invitati la sera dei fatti. Le sue ultime dichiarazioni non coinciderebbero con quanto aveva affermato in precedenza.

L’obiettivo è quello di fare luce sugli spostamenti del sospetto, che nel corso della serata si è assentato durante alcune fasce orarie che possono coincidere con la sparizione di Maelys. Gli agenti hanno perquisito la sua abitazione alla ricerca di prove che per il momento non sono state trovate. Il procuratore ha fatto sapere che è stata aperta un‘inchiesta per rapimento.

Da quando sono cominciate le ricerche, l’intera zona è stata setacciata dalla gendarmeria, in collaborazione con squadre di sommozzatori, speleologi, unità cinofile e un elicottero.

Intanto, infuria la polemica sulla mancata attivazione del piano ‘Allerta rapimento’, un dispositivo creato nel 2006, considerato estremamente efficace nel ritrovamento di minori rapiti. Il sistema consiste nell’informare la popolazione attraverso i media diffondendo una serie di informazioni utili, come foto e dati personali della persona scomparsa.

Secondo il direttore dell’Ufficio centrale per la repressione delle violenze alle persone, Philippe Guichard, il caso di Maelys non presenta ancora abbastanza elementi per stabilire che si tratta di un vero rapimento. Una sottigliezza, secondo alcuni esperti, che potrebbe costare cara.