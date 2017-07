G20, Melania Trump blindata in casa: i manifestanti non la fanno uscire

AMBURGO – Melania Trump bloccata in casa ad Amburgo: i manifestanti anti-G20 hanno impedito alla first lady americana di lasciare la propria residenza e di prendere parte al programma previsto per i partner dei capi di Stato. Lo scrive la Dpa. Donald Trump e sua moglie alloggiano nella dimora per ospiti del Senato cittadino.

Melania era attesa per un giro in barca dal porto di Amburgo. Dopo pranzo le mogli e i mariti dei partecipanti al vertice avrebbero dovuto visitare il Climate Computing Center, voluto dal marito della cancelliera tedesca Angela Merkel, il professor Joachim Sauer. Ma a causa degli scontri e delle violente proteste, il programma è saltato. In alternativa, esperti del clima terranno una conferenza all’Hotel Atlantic.

In serata un concerto e cena con i coniugi alla Filarmonica dell’Elba.

Intanto il numero dei poliziotti feriti negli scontri di Amburgo legati al G20 è salito a 159. Almeno 44 le persone arrestate, diversi i danni materiali. Tra le 25 e le 30 auto sono state date alle fiamme dai manifestanti, danneggiati i negozi e la sede della procura nel distretto di Altona. La polizia tedesca sta usando i cannoni ad acqua contro i partecipanti a un sit-in di manifestanti assiepati sulla strada che il presidente Usa Donald Trump dovrà percorrere per raggiungere la sede del vertice.