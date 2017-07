Gb. May, ”Nonostante risultato elezioni siamo sulla strada giusta”

GB, LONDRA – “Sebbene il risultato nelle elezioni politiche del mese scorso non è quello in cui speravo non è cambiata la mia volontà di cambiare la Gran Bretagna”.

Lo ha detto la premier britannica Theresa May parlando a Londra. Il primo ministro ha aggiunto di essere convinta che la strada intrapresa un anno fa, col suo insediamento a Downing Street, sia quella giusta.

Ora la premier si impegna per vincere una “battaglia delle idee” nel Parlamento e nel resto del Paese dopo l’insuccesso elettorale. Da un lato chiede la collaborazione degli avversari politici, che già ieri il Labour aveva respinto, ma dall’altro riafferma la sua linea di governo anche con certo tono di sfida, sebbene molto più pacato rispetto alle settimane scorse.

Secondo May il suo programma permetterà di rispondere a tutte quelle sfide e i cambiamenti che il Paese ha di fronte, a partire dalla Brexit, rispetto alla quale vuole ottenere le migliori opportunità possibili per i britannici.