La misteriosa nube tossica si è abbattuta sulla città vicino Eastbourne, a sud dell’Inghilterra, tra il 26 e 27 agosto quando i residenti o i bagnanti hanno iniziato ad accusare malori e dolori, in particolare forti irritazioni ad occhi e gola. A causarli una nube proveniente dal mare e che si è abbattuta sulla costa, la cui provenienza resta sconosciuta, così come la sua composizione. Le autorità indagano su quanto sta accadendo e il consiglio per la popolazione è quello di chiudersi in casa, evitare i luoghi all’aperto e soprattutto la spiaggia e di tenere finestre e porte ben chiuse per evitare l’esposizione in attesa di capire cosa i residenti stanno affrontando.