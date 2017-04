Gb. Regina Elisabetta compie 91 anni, record longevità sul trono

GB, LONDRA – Sono 91 le candeline per la regina Elisabetta che festeggia in forma privata il suo compleanno. Dopo le grandi celebrazioni dei 90 anni infatti la sovrana trascorre la giornata in famiglia ma non mancano i momenti pubblici in cui le viene reso omaggio. Gli artiglieri reali hanno sparano 41 colpi a salve ad Hyde Park e all’una altri 62 alla Torre di Londra.

Elisabetta continua così a battere uno dopo l’altro i record di longevità sul trono di San Giacomo e ne stabilisce di nuovi. A febbraio aveva superato i 65 anni da regnante col cosiddetto Giubileo di Zaffiro. Nonostante i 91 anni la sovrana appare in gran forma ed è sempre molto attiva con una fitta agenda di impegni pubblici.