Gb. Varo in Scozia nuova portaerei ”Queen Elizabeth”

GB, LONDRA – Varo lunedi nel fiordo scozzese di Rosyth per il primo test di navigazione della ‘Queen Elizabeth’, nuova portaerei britannica attesa e annunciata da tempo.

Costata 6 miliardi di sterline e destinata a diventare la nuova ammiraglia di una Royal Navy, la cui flotta é parsa negli ultimi anni segnare il passo, é la più grande unità mai realizzata per la marina militare di Sua Maestà.

Il suo ponte di decollo é grande come tre campi di calcio e a regime la nave – 65.000 tonnellate di stazza – potrà ospitare un equipaggio di 1000 persone e 40 velivoli. Si tratta della prima portaerei prodotta dal Regno Unito per la Royal Navy dal 2010.

In tempi di neo guerra fredda imperante sulla stampa britannica, il Daily Telegraph coglie l’occasione per lanciare l’allerta di possibili operazioni di spionaggio russe per carpire fin da subito i ‘segreti’ della Queen Elizabeth.