BERLINO – Geerd Hamer è morto. L’inventore della fantomatica Nuova Medicina Germanica, secondo i suoi seguaci, è morto in Norvegia.

La famiglia non ha ancora confermato, anche se hanno promesso una dichiarazione per domani. Hamer, 82 anni, radiato dall’ordine dei medici tedeschi per le sue strampalate idee, sarebbe morto in Norvegia dove viveva in latitanza per le sentenze dei tribunali tedeschi che lo avevano condannato per omicidio.