WUPPERTAL – Una persona è stata uccisa e un’altra è rimasta ferita in un attacco di una persona armata di coltello a Wuppertal in Germania, nel Nordreno-Westfalia. L’attacco è avvenuto alle 4,45 di oggi, venerdì 18 agosto, nei pressi della stazione ed è il secondo avvenuto oggi in Europa dopo quello di Turku in Finlandia in cui hanno perso la vita due persone.

Il responsabile è in fuga. Gli inquirenti indagano a 360 gradi sull’accoltellamento. Un portavoce della polizia locale ha dichiarato: “Non vi sono al momento indizi che possa essersi trattato di terrorismo, ma al momento nulla può essere escluso” . La vittima è un uomo di trenta anni. Non è neppure chiaro se a colpire siano state una o più persone.