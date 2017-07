Germania: armato in una scuola, riesce a fuggire. Caccia all’uomo

BERLINO – È caccia ad un uomo armato, avvistato nel cortile di una scuola superiore di Esslingen, nel Baden-Wuerttemberg, in Germania. La persona, di pelle scura ma non nera, sarebbe scappata in moto.

I ragazzi della Friedrich-Ebert Schule, l’istituto in cui è scattato l’allarme, “sono potuti uscire dalle loro aule e vengono adesso prelevati dai gentori”. Mentre asili e nidi nelle vicinanze hanno chiuso i portoni, “per precauzione”.

La polizia ha rilasciato anche un identikit: si cerca in queste ore un giovane magro, alto fra 1.75 e 1.80 cm, di carnagione scura. Indossa un paio di pantaloncini corti e una t-shirt blu, porta occhiali da vista e ha una barba di due-tre giorni. Inoltre al momento dell’avvistamento indossava un berretto con la visiera sul retro, quando è stato avvistato.