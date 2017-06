ROMA – Tre intere unità di polizia dislocate ad Amburgo in vista del G20 del 7 luglio sono state rispedite a Berlino e alcuni agenti sono stati licenziati. Gli agenti avevano partecipato a un party, messo a punto per festeggiare il compleanno di alcuni colleghi.

I poliziotti sono stati visti avere rapporti in pubblico e urinare in gruppo su alcune recinzioni. Almeno un ufficiale è stato coinvolto in una rissa con un collega della città tedesca di Wuppertal. A riferirlo è stata l’emittente radiofonica pubblica tedesca RBB.

Inoltre, il quotidiano berlinese BZ sostiene che una poliziotta è stata vista ballare su un tavolo vestita solo con un accappatoio mentre brandiva una pistola in una mano.

La polizia di Berlino ha confermato su Twitter che gli agenti coinvolti sono stati licenziati. Il vertice del G20 si terrà ad Amburgo tra il 7 e l’8 luglio 2017, tra gli ospiti ci sarà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che proprio in questa occasione visiterà la Germania per la prima volta dal suo insediamento.