ROMA – Germania, un serial killer in camice bianco: all’infermiere Niels Högel attribuiti 84 decessi in corsia. Non smettono di aumentare i casi di omicidio attribuiti al mostro delle corsie, l’infermiere tedesco da due anni chiuso in una cella a scontare l’ergastolo per l’omicidio, certo, di due pazienti affidati alle sue cure, più svariati tentativi di omicidio nella clinica della città nord-occidentale di Delmenhors

Niels Högel, questo il nome del mostro, è accusato ora di aver ucciso almeno 84 pazienti, di averne provocato la morte con un’overdose di medicine cardiache. Il capo della polizia Johann Kuehme ha affermato che le autorità hanno le prove di almeno 84 omicidi, dopo autopsie condotte sui cadaveri. Ma le vittime potrebbero essere di più, perché alcuni ex pazienti sono stati cremati. Forse a 200 morti andrebbe aggiornata la macabra contabilità del serial killer in camice bianco.