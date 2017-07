BERLINO – Uno yacht ormeggiato nel porto di Minden, nel nord della Germania, è esploso il 12 luglio. Il bilancio dell’esplosione è di almeno 13 feriti, di cui uno in condizioni critiche. L’esplosione è avvenuta proprio mentre i vigili del fuoco, che sono la maggioranza dei feriti, stavano cercando di spegnere un incendio divampato a bordo.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia tedesca, le fiamme sarebbero divampate nello yacht per cause ancora non note. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, ma proprio mentre stavano cercando di sedare l’incendio le fiamme avrebbero raggiunto la batteria della barca, facendola esplodere. Il bilancio al momento è di 13 feriti, di cui uno in condizioni critiche.