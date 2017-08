LONDRA – Diventò musulmano per assicurarsi più cibo: il duca di Marlborough ha rivelato un segreto della sua a dir poco movimentata esistenza ammettendo che quando fu sbattuto in prigione, il cambiamento di religione gli permise di avere più razioni.

In un’intervista a China Exchange del provocatorio David Tang, che si vanta di mettere sotto torchio le personalità, l’ex marchese di Blandford ha confessato: “Ho cambiato religione quando sono finito in prigione, per avere più cibo. Per fortuna non era il momento del Ramadan!”.

Il duca Jamie Spencer-Churchill, 62 anni, ha anche spiegato che dieci anni fa ha chiuso con la droga, una dipendenza che lo portò ad avere vari problemi con la legge, scrive il Daily Mail. Ora sta facendo del suo meglio per essere un custode perfetto di Blenheim Palace, il palazzo che erediterà il figlio George