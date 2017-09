LONDRA – Per l’Islam il cane è un animale impuro. Così in una prigione femminile del Surrey, Regno Unito, le donne di fede musulmana saranno dotate di abiti speciali nel caso in cui vengano sottoposte ai controlli dei cani poliziotto.

Il motivo è esclusivamente religioso: la maggior parte dei musulmani ritiene che i cani siano “impuri” e per questo, le carcerate del penitenziario di Send, indosseranno una tuta speciale, fornita peraltro anche a chi fa visita.

Alle guardie è stato detto che le tute devono essere lavate separatamente. Allo staff, tuttavia, il “trattamento speciale” crea difficoltà operative. “Ci stiamo facendo in quattro per andare incontro a una religione ma è una seccatura” ha riferito una fonte al Sun.

Alcune carcerate chiedono perché non possano avere vestiti puliti, pur non avendo il problema dei cani poliziotto. Un portavoce del Ministero della Giustizia ha detto a MailOnline: “Quando la religione non consente il contatto diretto con gli animali, nel corso dei controlli dei cani poliziotto gli abiti sono disponibili per i prigionieri, i visitatori e il personale e ciò non ha alcuna incidenza sulla capacità dei cani di individuare armi o droga”.