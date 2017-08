ZANTE (GRECIA) – E’ stata una vacanza fatale quella di Pasquale Sacco, giovane di 20 anni di San Giorgio a Cremano (Napoli). Pasquale era in Grecia, nell’isola di Zante, insieme a quattro amici quando è stato travolto da un’auto mentre si trovava alla guida di un quad. Ed è morto sul clpo.

L’incidente è avvenuto la mattina di domenica 13 agosto, poche ore prima che la comitiva rientrasse in Italia. Pasquale stava guidando il quad, un mezzo molto usato dai giovani per muoversi sull’isola greca in estate, quando una macchina di grossa cilindrata l’ha investito.

Pasquale Sacco si era diplomato l’anno scorso all’Istituto tecnico Rocco Scotellaro e nei prossimi mesi avrebbe dovuto sostenere i test per entrare all’università. Aveva compiuto vent’anni il 26 luglio. Il suo corpo arriverà in Italia a Ciampino prima del trasporto a San Giorgio al Cremano per i funerali.