LONDRA – Non bevete prosecco inglesi, fa male ai denti. Questo il consiglio di un dentista che è stato rilanciato dal The Guardian, noto quotidiano della Gran Bretagna, e che ha fatto infuriare gli italiani. Il sito Londraitalia parla di fake news per incentivare la vendita della birra e tra le voci che si sono sollevate in difesa dell’italianissimo prosecco ci sono anche quelle di Luca Zaia, governatore del Veneto, e di Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole.

Giacomo Talignani sull’Huffington Post scrive che il messaggio è arrivato chiarissimo dal prestigioso quotidiano in un editoriale firmato da Zoe Williams. “Salvate i vostri denti, smettete di bere Prosecco”, scrive l’editorialista citando il dentista inglese Mervyn Druian, del London Centre for Cosmetic Dentistry. Secondo il dentista infatti il prosecco, a causa della sua acidità e degli zuccheri, rovinerebbe i denti. Inevitabile che ne nascesse una polemica internazionale:

“L’articolo, senza citare solide basi scientifiche, non è piaciuto affatto né al ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, che lo cataloga come “fake news” e replica ricordando che il prosecco fa sorridere gli inglesi, né al presidente del Veneto Zaia. “E’ sicuramente una fake news, per cui chiudiamola qui. Peraltro gli amici inglesi sanno benissimo che dove c’è Prosecco c’è un sorriso, tanto bene che lo celebrano, e lo consumano, ogni giorno di più. Questo prodotto – aggiunge Zaia – non ha bisogno di difendersi da simili panzane. Con la Docg di Conegliano-Valdobbiadene (l’unica tale in Italia, le altre sono Doc) il Veneto esprime il massimo della qualità possibile, e il resto lo fanno il mezzo miliardo di bottiglie prodotte e il fatto che oramai da tempo guardiamo lo Champagne dallo specchietto retrovisore”.

D’altronde Williams nell’editoriale non ci è andato leggero, anzi sostiene che il prosecco