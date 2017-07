IBIZA – Un italiano è morto a Ibiza dopo che la moto su cui viaggiava si è schiantata contro un camion. Alessandro Cetrullo, 40 anni e originario di Pescara, viveva e lavorava da anni nell’isola spagnola ed è morto nel tragico incidente stradale. Inutili i soccorsi, all’arrivo dell’ambulanza per Cetrullo non c’era più niente da fare.

Flavia Buccilli sul quotidiano Il Centro scrive che l’impatto è avvenuto sulla strada da Santa Eulària a Cala Llonga e la notizia della morte dell’italiano è stata diffusa in internet dal Diario de Ibiza. La famiglia di Cetrullo è partita per l’isola e intanto gli amici hanno lasciato messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook:

“Descrivono il 40enne come un uomo «simpatico, solare, sempre disponibile e pronto ad aiutare chiunque» e il ricordo di Alessandro non si è affatto sbiadito neppure tra chi lo ha conosciuto e frequentato tanti anni fa, ai tempi delle superiori, all’Itis Volta di Pescara, e giovava con lui a calcetto nei campi di San Donato.

«Alessandro», dice un altro amico, «era molto intelligente e ha sempre pensato in grande. Voleva realizzare i suoi sogni, puntava ad un avvenire brillante» e, nonostante lavorasse in Fater, con un posto sicuro, ha mollato tutto all’inizio degli anni 2000 e si è trasferito ad Ibiza. Aveva la Spagna nel cuore e amava Ibiza in modo particolare. La sua scelta è stata ripagata, con il tempo. Cetrullo aveva una casa tutta sua e professionalmente era riuscito ad affermarsi esattamente come aveva progettato: lavorava in uno stabilimento balneare e da qualche tempo aveva preso in gestione una pizzeria. Insomma, ce l’aveva fatta, confermando di essere un uomo «pieno di risorse», sempre mosso da una «voglia di vivere» enorme.